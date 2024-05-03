Apple оголосила про найбільший викуп акцій на $110 млрд

Apple оголосила про найбільший в історії компанії зворотний викуп акцій на суму $110 мільярдів, що на 22% більше, ніж торішній викуп на $90 млрд. Про це повідомляє CNBC.

Заява про викуп була зроблена на тлі падіння загальних продажів продукції на 4%.

У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% — до $45,96 мільярда, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.

Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% — до $7,45 мільярда.

Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком — до $7,9 мільярда.

Після заяви папери техногіганта одразу зросли на премаркеті на $10.