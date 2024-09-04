У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Скоротити витрати та отримати більше від «військового ПДФО». Так влада шукатиме додаткові 500 млрд грн на армію, пише голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
Потреба у пошуці додаткових коштів на армію виникла, коли податковий комітет парламенту скоротив очікувані надходження від податкового законопроєкту зі 125 млрд грн до 30 млрд після обговорень з Мінфіном, бізнесом та НБУ.
Щоб знайти кошти для Сил оборони, влада планує отримати більше від продажу ОВДП на внутрішньому ринку. Насамперед — банкам: зі 160 млрд грн до 216 млрд.
Депутати та урядовці стали оптимістичнішими у питанні детінізації — вони очікують отримати 100 млрд грн від перевиконання податків і зборів. Раніше йшлося про 76 млрд.
Скорочення видатків має додати ще 25 млрд грн, пише Підласа.
На чому планує зекономити держава:
- 11,2 млрд грн — з Мінстратегпрому, а саме — з програми «розвитку ОПК». Це кошти так званого «військового ПДФО», уточнила Підласа.
- 4,5 млрд грн — відмова від поповнення Резервного фонду, яке було передбачене в першій версії урядового законопроєкту.
- 1 млрд грн — економія коштів Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульту, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтеграції, Мінвідновлення, ЦВК тощо.
- 662,2 млн грн — з Державної митної служби.
- 227,8 млн грн — скоротили видатки на утримання органів влади.
Крім цього, законопроєкт передбачає тимчасову (з 1 жовтня до кінця року) зміну частки, яку з військового ПДФО отримуватиме державний бюджет. У загальний фонд йтиме 59% військового ПДФО, тоді як зараз цей показник становить лише 25%. Частка спеціального фонду залишиться на рівні 41%.