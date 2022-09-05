Cуддя Верховного суду Зуєв поставив тисячі родин під ризик опинитися без даху над головою - деталі скандального рішення

Суддя Верховного суду з колегії суддів Касаційного господарського суду Віталій Зуєв виніс судове рішення, яким, фактично, позбавив тисячі родин-інвесторів житлового комплексу в Пущі-Водиці можливості жити у своїх домівках. Йдеться про рішення у справі № 910/7966/21.

Озвучене рішення, винесене за підписом судді Зуєва, позбавляє можливості тисяч інвесторів вселитися та жити у своєму житлі, яке вже збудоване. Під час прийняття рішення суддя вийшов за межі своїх повноважень, призвівши своїми діями до порушення права власності на житлові об’єкти, попри усі оформлені документи інвесторів, інформує Апостроф .

Винесене рішення також суперечить нинішній ситуації з відсутністю необхідної кількості житла, яке було знищено внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

У своїй статті на сайті "Право.юа" Віталій Зуєв апелює до необхідності вирішення значної кількості питань, застосовуючи стандарти і мирного, і воєнного часу, роблячи постійну темпоральну корекцію щодо життєвих ситуацій, які виникають.

Таке завдання, на думку Зуєва, постане в багатьох сферах: соціальній, економічній, гуманітарній і, природно, юридичній. Але чи готові наше суспільство та юридична спільнота до їх вирішення? Де межа між "Dura lex, sed lex" та цинічним "Війна все спише?", - іронічно запитує він.

Проте суддя сам виявився неготовим вирішувати сформульовані питання та через це обмежив права інвесторів житлового комплексу в Пущі-Водиці, але не допоміг державі і її громадянам, оскільки земельна ділянка лишається у власності держави при будь якому розвитку подій.