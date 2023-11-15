Суд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти Росії

Росія має виплатити $267 мільйонів.

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти Росії щодо захоплених активів в анексованому Криму. Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує ZN.ua.

Суд в Гаазі прийняв рішення на користь ДТЕК у справі проти Росії
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Зазначається, що, відповідно до рішення арбітражу, РФ повинна виплатити українській компанії компенсацію через завдані збитки в розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Судовий процес за позовом "ДТЕК Крименерго" проти Росії тривав з 2017 року.

Зазначається, що арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

"ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Росії", – наголосили у компанії.

Як нагадали у пресслужбі, до незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією "ДТЕК Крименерго". Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії після окупації Криму в 2014 році.


Олена Середа, ZN.ua





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