Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії

Найбільший банк Китаю ICBC, а також ще три кредитні організації — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — перестали приймати платежі з росії в юанях. Про це пишуть «Известия» із посиланням на джерела в російському бізнес-спільноті, передає The Moscow Times.

За їхніми словами, ситуація різко погіршилася наприкінці березня — 80% трансакцій стали повертатися відправникам. Перевести юані до Китаю наразі є великою проблемою, через що російський імпорт обладнання у квітні виявився ускладненим, зазначив один із співрозмовників видання.

Незначні платежі проходять через невеликі китайські фінансові організації, уточнило інше джерело. Але і вони починають наслідувати приклад великих банків і запроваджують обмеження.

Платежі, що йдуть в Китай , спочатку довго висять, потім клієнта просять заповнити додаткові анкети, починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини.

Нові обмеження пов'язані з ризиком вторинних санкцій із боку США . Попри дружбу росії з Китаєм, китайські банки не збираються йти на конфронтацію із західними регуляторами.