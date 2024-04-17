Raiffeisen Bank активно шукає персонал в росії — FT

Австрійський Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку. Про це повідомляє газета Financial Times.

FT знайшла ці пропозиції серед більш ніж 2400 оголошень про роботу, розміщених австрійським кредитором у росії з грудня, з яких майже 1500 стосуються управління продажами та обслуговування клієнтів.

В одному з оголошень, опублікованому підрозділом банку для середнього бізнесу в росії, зазначено, що його «ключовими цілями є багаторазове розширення активної клієнтської бази та стабільне двозначне зростання доходів».

Raiffeisen «шукає менеджера по роботі з клієнтами, який буде залучати клієнтів», — йдеться в іншій пропозиції від підрозділу, орієнтованого на малий бізнес у росії. В ще одному оголошенні зазначається, що компанія «активно розширює базу корпоративних клієнтів» для обслуговування зарплатних проєктів.

Ці оголошення суперечать неодноразовим заявам Райффайзен про намір скоротити й продати свій бізнес у росії.

У Raiffeisen, до якого звернулися за коментарем, заявили, що висновки FT спонукали головного виконавчого директора Йоганна Штробля до негайного розслідування.