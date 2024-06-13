Американський Bank of New York Mellon змінить назву на BNY
Найбільший американський банк Bank of New York Mellon буде офіційно перейменований на BNY. Як
Що відомо
Ребрендинг BNY стане першим з моменту його реорганізації у BNY Mellon 17 років тому (тоді Bank of New York об'єднався з Mellon Financial Corporation, утворивши Bank of New York Mellon). Як зазначає агентство, багато банків Уолл-стріт почали слідувати тенденції до стислості після того, як «десятиліття злиття та поглинання призвели до появи все більш довгих назв».
BNY також представив новий логотип у вигляді стрілки, який передуватиме назві, написаній великими літерами і скороченням у фінансових колах, що вже стало широко використовуваним. Деякі підрозділи банку також будуть перейменовані: BNY Investments, BNY Wealth і BNY Pershing.