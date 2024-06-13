Американський Bank of New York Mellon змінить назву на BNY

Найбільший американський банк Bank of New York Mellon буде офіційно перейменований на BNY. Як повідомляє агентство Reuters, про це співробітникам банку у листі повідомив його директор Робін Він у вівторок, 11 червня.

Американський Bank of New York Mellon змінить назву на BNY
Фото:depositphotos

Що відомо

Ребрендинг BNY стане першим з моменту його реорганізації у BNY Mellon 17 років тому (тоді Bank of New York об'єднався з Mellon Financial Corporation, утворивши Bank of New York Mellon). Як зазначає агентство, багато банків Уолл-стріт почали слідувати тенденції до стислості після того, як «десятиліття злиття та поглинання призвели до появи все більш довгих назв».

BNY також представив новий логотип у вигляді стрілки, який передуватиме назві, написаній великими літерами і скороченням у фінансових колах, що вже стало широко використовуваним. Деякі підрозділи банку також будуть перейменовані: BNY Investments, BNY Wealth і BNY Pershing.





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