Американський медіамагнат Руперт Мердок заявив, що йде у відставку з посади голови Fox та News Corp.

Його син, Лахлан Мердок, стане одноосібним головою обох компаній.

92-річний медіапідприємець Руперт Мердок заявив, що залишає посаду очільника Fox та News Corp. та передає їх своєму своєму сину. Повідомляє CNN, інформує ZN.ua .

"Усе своє професійне життя я щодня займався новинами та ідеями, і це не зміниться. Але настав час для мене взяти на себе інші ролі, знаючи, що у нас є справді талановиті команди", – зазначив Мердок у зверненні до співробітників.

Його син, Лахлан Мердок, стане одноосібним головою обох компаній. Медіамагнат назвав свого сина "пристрасним, принциповим лідером".

Fox News оголосив про відставку Руперта Мердока в ефірі в четвер вранці, а ведучий Білл Хеммер похвалив засновника мережі.

"Руперт Мердок створив все це і багато іншого в Америці і в усьому світі. Справа його життя залишила незгладимий відбиток на світовому медіа-ландшафті. Його внесок є незліченним і надзвичайним, і ми дякуємо йому за те, що він дозволив нам бути частиною всього цього", – наголосив Хеммер

"Без нього нас би тут не було", – додала ведуча Дана Періно.

92-річний медіа-магнат, який почав займатися газетним бізнесом у 1950-х роках, став головним керівником Голлівуду в 1985 році, коли придбав компанію Twentieth Century Fox у нафтовика Марвіна Девіса за 600 мільйонів доларів. У 1986 році Мердок зайнявся телевізійним бізнесом, придбавши кілька американських телеканалів і створивши компанію Fox Broadcasting.