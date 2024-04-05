Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду голови МВФ на наступний термін

Нинішній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва стала єдиним кандидатом на цю посаду на наступні п'ять років. Про це йдеться у заяві Виконавчої ради МВФ.

Георгієва стала єдиним кандидатом на посаду голови МВФ на наступний термін
Фото: wikipedia.org

«Термін подання кандидатур на посаду наступного директора-розпорядника закінчився в середу, 3 квітня 2024 року. Було висунуто одного кандидата, нинішнього директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву», — йдеться в заяві.

Зазначається, що виконавча рада діятиме відповідно до процедури, описаної в повідомленні про початок процесу відбору кандидатів на посаду глави МВФ 13 березня. Мета виконавчої ради — якомога швидше завершення цього процесу, не пізніше кінця квітня 2024 року.





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