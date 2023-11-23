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2023-11-23
Глава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJ
Генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао погодився визнати себе винним за звинуваченнями у боротьбі з відмиванням грошей та виплатити штраф у розмірі $50 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Фото: cryptocurrency.tech
Що відомо
Як зазначає видання, біржа також погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд.
Угода нібито передбачає можливість продовжувати діяльність Binance, а Чжао збереже контрольний пакет акцій.
BNB, криптовалюта, прив'язана до екосистеми Binance, після цієї новини впала приблизно на 5%.
Справа уряду США проти Binance була розглянута у федеральному суді штату Вашингтон у вівторок, 21 листопада.