Індійський мільярдер купив у росіянина розкішний маєток у Лондоні: угода стала найдорожчою за кілька років

Росіянин Гончаренко є власником ще щонайменше двох об'єктів нерухомості у Британії.

Індійський мільярдер Раві Руя придбав лондонський особняк, пов’язаний з російським інвестором у нерухомість Андрієм Гончаренком, повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua .

© wikipedia

Угода вартістю 113 мільйонів фунтів стерлінгів (145 мільйонів доларів) стала однією з найдорожчих угод з нерухомістю у столиці Великої Британії за останні роки.

Сімейна фірма Руя, який є співвласником інвестиційної компанії Essar Group, придбала маєток Hanover Lodge з видом на Ріджентс-парк за адресою 150 Парк-роад, продавши холдингову компанію, зареєстровану в Гібралтарі, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням.

Особняком ще два роки тому володів Гончаренко, колишній заступник генерального директора « Газпром Інвест Юг», дочірньої компанії російської державної енергетичної компанії. У 2012 році він придбав заборгованість по оренді нерухомості у члена Консервативної партії Раджкумара Багрі за 120 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Нерухомість перебуває на стадії будівництва та стала доступною за ціною, яка робить її привабливою інвестицією для сімейного офісу», — пояснив Вільям Рего, представник сімейного бізнесу Руя у надісланій електронною поштою заяві.

Маєток площею 2400 квадратних метрів на Парк-роуд, який свого часу був резиденцією посла Франції у Великій Британії, став найдорожчим загальновідомим активом у лондонському портфоліо Гончаренка. За повідомленнями преси, Гончаренко, який не є об’єктом санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну, також є власником двох інших будинків в Хемпстеді та Белгрейві.

Hanover Lodge була побудована приблизно в 1827 році за проектом Джона Неша. Тут є тренажерний зал, сауна та галерея, а також приміщення для штатного персоналу та басейн, який можна перетворити на бальний зал.

Новий власник особняка, Руя, розбагатів на будівництві конгломерату Essar, який він заснував більше 50 років тому разом зі своїм братом Шаші Руя. Бізнес управляє активами на вісім мільярдів доларів і володіє компаніями в таких секторах, як металургія, гірничодобувна промисловість, інфраструктура та енергетика.

Упродовж останніх десятиліть саме іноземні покупці переважали на ринку найдорожчих будинків Лондона, частково завдяки законам про власність столиці Великої Британії та можливості анонімного придбання будинків.

Однак торік, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, лондонський ринок елітної нерухомості потрапив під більш пильну увагу. Уряд Великої Британії запровадив закони, які вимагають від офшорних компаній, які володіють нерухомістю в Англії та Уельсі, вказувати свого кінцевого власника в реєстрі закордонних організацій.