США хочуть конфіскувати яхту російського мільярдера Керімова. Виручені кошти можуть передати Україні

Влада США запросила в суду санкцію на конфіскацію яхти, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову. Про це йдеться в документах, поданих до федерального суду в Нью-Йорку, повідомляє Радіо Свобода.

Фото: luxurylaunches.com

Як відомо, 106-метрову суперяхту Amadea вартістю $300 млн заарештували торік на Фіджі на запит американської прокуратури і передали США . Зараз вона пришвартована у Сан-Дієго в Каліфорнії.

Приводом для конфіскації, на думку прокурорів, є порушення санкцій Керімовим, запроваджених проти нього міністерством фінансів США у квітні 2018 року.

Зокрема, мільярдер порушив санкції, використовуючи американську банківську систему для переказу коштів на ремонт та утримання яхти, купленої 2021 року компанією Errigan Marine, власником якої є Євген Кохман. Останній, як стверджує американська прокуратура, є підставною особою. Фактичний власник суперяхти — Керімов, один із найбагатших людей росії.

У поданих до суду документах є численні свідчення, що Керімов та члени його сім'ї робили вказівки щодо ремонту судна, змін інтер'єру, виділяли кошти на облаштування та утримання.

Напередодні адвокати російського мільярдера Едуарда Худайнатова подали позов до федерального суду в Каліфорнії, стверджуючи, що Худайнатов є власником Amadea, і вимагаючи повернення власності. Раніше Худайнатов звертався з позовом до Верховного суду Фіджі - намагався запобігти передачі суперяхти американській владі. Його позов відхилили.

Якщо федеральний суд дасть санкцію на конфіскацію Amadea, кошти з її продажу на аукціоні планують передати Україні.