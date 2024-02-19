Хотіли привласнити 7 млн грн - колишнього керівника ДП "Південдіпрошахт" та його заступника засуджено до семи років в'язниці

Суд тривав більш як два роки.

Замах на заволодіння 7 млн грн - колишнього в.о. директора ДП "Південдіпрошахт" і його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі. 15 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує ZN.ua.

Хотіли привласнити 7 млн грн - колишнього керівника ДП
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За вироком суду колишньому керівнику ДП призначено покарання - 7,5 років позбавлення волі, його заступнику – 7 років 3 місяці позбавлення волі. Обом особам відповідно до вироку заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях строком на три роки, з конфіскацією усього належного особам на праві власності майна.

Вирок ВАКС набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до апеляційної палати суду.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року колишній директор ДП "Південдіпрошахт" та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі Харкова.

Для цього між колишнім директором ДП "Південдіпрошахт" і належною підлеглому юридичною особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.

Це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства "Південдіпрошахт" 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося, через дії правоохоронців. Обвинувальний акт у справі було скеровано до суду у серпні 2021 року.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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