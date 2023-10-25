СБУ та поліція Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати в Мадриді «Скіфське золото» на понад 60 млн євро

Серед затриманих в Іспанії учасників банди – представник УПЦ МП з України.

Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які у Мадриді хотіли продати «Скіфське золото» з України на понад 60 млн євро, повідомляє в Telegram СБУ , інформує ZN.ua .

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Транснаціональне злочинне угруповання нелегально вивезло з України вироби «Скіфського золота» для продажу в ЄС. У результаті міжнародної спецоперації у Мадриді затримано п’ятьох учасників банди, які намагались незаконно реалізувати українські артефакти. Серед затриманих – представник УПЦ (МП) з України.

Під час слідчих дій у зловмисників вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини нашої держави на суму понад 60 млн євро. Мова йде про дорогоцінні предмети VIII-IV століть до нашої ери, у тому числі золоті сережки, кулон, чокери та пектораль.

За даними слідства, фігуранти нелегально вивезли артефакти з України до Євросоюзу у період 2014-2020 років. Потім зловмисники намагались «легалізувати» викрадені культурні цінності під виглядом їх придбання іноземними колекціонерами з подальшим перепродажем на чорному ринку. Правоохоронці затримали злодіїв «на гарячому» під час перевезення українських артефактів.

На вилучені старожитності накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до культурної спадщини України. Крім того, тривають комплексні заходи для встановлення місцезнаходження всіх українських артефактів «Скіфського золота», які були викрадені з території нашої держави.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництв Офісу Генерального прокурора, а також у взаємодії з Офісом аташе МВС Іспанії в Україні та відділом міжнародного співробітництва Національної поліції Іспанії.

Нагадаємо, «Скіфське золото» - це альтернативна назва виставки «Крим - золото і таємниці Чорного моря», яку у 2013 році сформували п’ять українських музеїв (один у Києві і чотири в Криму) із 584 експонатів (понад двох тисяч предметів). Спочатку виставку повезли до Німеччини, а потім, на початку лютого 2014 року, перевезли в Амстердам.

Після анексії Криму частину експонатів повернули до київського музею, а щодо решти постала проблема: юридично експонати належать Україні, тому повертати їх в кримські музеї, які перебувають під окупаційною російською владою, було б неправильно. При цьому музеї в Криму вимагали повернути їм ці експонати. У зв’язку з цим амстердамський музей Алларда Пірсона, в якому перебувають експонати, вирішив віддати їх тим, кому дозволить суд.