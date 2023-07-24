Російські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУ

СБУ викрила топменеджерів банку, які допомагали росіянам.

Служба безпеки України розслідує спроби російських ексвласників одного з найбільших українських банків обійти санкції Ради національної безпеки та оборони та західних партнерів нашої країни, повідомили в СБУ. Служба безпеки не називає, про який саме банк йде мова, однак ЗМІ пишуть, що найімовірніше – це «Сенс Банк», інформує ZN.ua.

Російські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУ
© Служба безпеки України

Українська спецслужба викрила топменеджерів банку, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

«Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії», – пояснили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що цей бізнес активно співпрацює зі збройними формуваннями РФ, які воюють в Україні. Зокрема, здійснюють речове забезпечення російської армії РФ та надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Справу відкрили за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, 20 липня 2023 року Правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «Сенс Банк». Відповідно до рішення НБУ Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення про запровадження в банку тимчасової адміністрації. Кабінет міністрів України прийняв рішення купити у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ «Сенс Банк», рішення про націоналізацію якого було прийнято НБУ напередодні, у повному обсязі за одну гривню.

22 липня міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 22 липня 2023 року, уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ «Сенс Банк». Банк перейшов у власність України.





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