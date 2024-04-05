Визначено кандидата на посаду очільника Міжнародного валютного фонду нової каденції

Менеджмент МВФ залишиться сталим

Координатори правління виконавчої ради Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодили єдину кандидатуру на посаду очільника Міжнародного валютного фонду. «Час подання кандидатур на посаду директора-розпорядника на наступний термін закінчився в середу, 3 квітня 2024 року. Було висунуто одного кандидата, нинішнього директора-розпорядника МВФ Крісталіну Георгієву”, – говориться у повідомленні МВФ, інформує ZN.ua.

Визначено кандидата на посаду очільника Міжнародного валютного фонду нової каденції
© depositphotos/Belish

Попереду тепер – формальні, але необхідні процедури – проведення зустрічей між Георгієвою та виконавчими директорами. Завершення виборчої процедури очільника МВФ прогнозується в кінці квітня 2024 року».

Хто така Крісталіна Георгієва?

Крісталіна Георгієва зараз обіймає посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду, на яку вона була обрана у 2019 році. До роботи у МВФ, Георгієва була генеральним директором Світового банку – з січня 2017 року по вересень 2019 року.

Раніше пані Георгієва брала участь у формуванні порядку денного Європейського Союзу, на посаді віце-президента Європейської комісії з питань бюджету та людських ресурсів. На цій посаді вона керувала бюджетом ЄС у 161 мільярд євро (175 мільярдів доларів США) і 33 000 співробітників.

Георгієва розпочала свою кар’єру у Світовому банку як економіст-еколог в 1993 році. Після 17 років роботи на багатьох керівних посадах, вона була обрана на посаду віце-президента та корпоративного секретаря у 2008 році.

Є автором наукових робіт, має докторську та магістерську ступінь. Навчалась у США та Великій Британії. Початок карєри – наукові заклади у болгарській столиці Софії.

Нещодавні аналіз боргової стійкості (DSA) України, який проведений Міжнародним валютним фондом за час останнього, третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, може вказувати на часткове списання державного боргу. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що у документах прямої згадки про часткове списання боргу немає. Однак МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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