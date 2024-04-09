У розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова

Раніше його компанії були організаторами фестивалю Jazz Koktebel.

У розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Фонд держмайна отримав у своє розпорядження права у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей", які належать російському пропагандисту Дмітрію Кісєльову. Про це повідомляє пресслужба ФДМ, інформує ZN.ua.

"Раніше ці дві компанії здійснювали організацію фестивалю "Jazz Koktebel". Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 4 березня активи "журналіста" були конфісковані на користь держави", – зазначають у відомстві.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Адже всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – наголосив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього народного депутата Олександра Онищенка у справі про організацію корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, та засудив його до 15 років позбавлення волі.

Також до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено фінансового директора, співорганізатора схеми Олену Павленко.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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