У розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова

Раніше його компанії були організаторами фестивалю Jazz Koktebel.

© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Фонд держмайна отримав у своє розпорядження права у ТОВ "Клуб Сковорода" та ТОВ "Промо.Юей", які належать російському пропагандисту Дмітрію Кісєльову. Про це повідомляє пресслужба ФДМ, інформує ZN.ua .

"Раніше ці дві компанії здійснювали організацію фестивалю "Jazz Koktebel". Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 4 березня активи "журналіста" були конфісковані на користь держави", – зазначають у відомстві.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни! Адже всі кошти від реалізації таких активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", – наголосив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього народного депутата Олександра Онищенка у справі про організацію корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу, та засудив його до 15 років позбавлення волі.

Також до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено фінансового директора, співорганізатора схеми Олену Павленко.