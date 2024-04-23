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2024-04-23
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
Фонд гарантування вкладів продав офісне приміщення
Фото: delo.ua
Фірма запропонувала заплатити за актив 84,4 млн грн, що на 0,9 млн грн більше стартової ціни.
Офісне приміщення знаходиться у центрі Києва на вулиці Великій Васильківській, 85.
На аукціон були виставлені нежитлові приміщення загальною площею 1004 кв.м, три кондиціонери, світильник та прожектор.
Варто зазначити, що Фонд гарантування вкладів намагався продати цей актив з кінця 2022 року.