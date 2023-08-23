ВАКС стягнув у дохід держави активи російського олігарха Молчанова
Підконтрольні олігарху компанії в Україні володіли двома газобетонними заводами у Київській області.
Вищий антикорупційний суд дозволив стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК". Кінцевим власником прав компанії є "Група ЛСР" російського олігарха Андрєя Молчанова,
За повідомленням правоохоронців, в Україні "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Обухові та Березані Київської області. Наприкінці весни минулого року ДБР виявило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів підконтрольне Молчанову.
Молчанов є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ". Російський олігарх також наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету РФ. З-поміж іншого, прибуток з українських підприємств спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до "материнської компанії" у РФ.
"За рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - наголошують у ДБР.