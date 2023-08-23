ВАКС стягнув у дохід держави активи російського олігарха Молчанова

Підконтрольні олігарху компанії в Україні володіли двома газобетонними заводами у Київській області.

Вищий антикорупційний суд дозволив стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК". Кінцевим власником прав компанії є "Група ЛСР" російського олігарха Андрєя Молчанова, повідомляє ДБР. Активи арештували та передали до АРМА, інформує ZN.ua.

ВАКС стягнув у дохід держави активи російського олігарха Молчанова
© ДБР

За повідомленням правоохоронців, в Україні "АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами в Обухові та Березані Київської області. Наприкінці весни минулого року ДБР виявило, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів підконтрольне Молчанову.

Молчанов є колишнім членом "совета федерации федерального собрания РФ". Російський олігарх також наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету РФ. З-поміж іншого, прибуток з українських підприємств спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до "материнської компанії" у РФ.

"За рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", - наголошують у ДБР.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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