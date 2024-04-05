Перекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професій

Держава компенсує до 30 280 за навчання нової професії.

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За три місяці поточного року ваучер на навчання нової професії за гроші з держбюджету отримали 6 тисяч українців. Це навчання коштувало державі 42 млн грн, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, інформує ZN.ua .

Серед найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучерами цього року такі: медсестринство (видано 1642 ваучери), дошкільна освіта (384), медицина (254), психологія (173), кухар (778), водій (345), тракторист (298), кондитер (172).

Для порівняння, 2023 року ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загальна сума - 252 млн грн. При цьому найбільша кількість ваучерів була видана за професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

За умовами програми, навчальний заклад у межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина вибирає самостійно. Навчання проводять заклади професійно-технічної та вищої освіти, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Крім того, сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання вище вказаної суми, то роботодавець чи людина доплачує різницю самостійно.

Щоб отримати ваучер на навчання, необхідно вибрати професію та місце навчання, подати онлайн заявку на вебсайті Держслужби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (паспорт, ІПН, трудова книжка, документи про освіту тощо).