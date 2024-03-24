НБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкою

Мова йде про інформацію, що бізнес нібито не зможе отримувати від фізосіб перекази без відкриття рахунку.

Нацбанк спростував інформацію про те, що нібито планує заборонити фізичним особам-підприємцям отримувати платежі від фізосіб готівкою, тобто без відкриття рахунку. Про це йдеться у повідомленні НБУ, інформує ZN.ua .

«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так!...Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі», - йдеться у повідомленні.

В НБУ наполягають, що для громадян нічого не змінюється. Тобто вони як раніше зможуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково.

«Недостовірну інформацію» розповсюджують експерти та ЗМІ. Однак останні в свою чергу посилаються на попереднє повідомлення регулятора.

ЗМІ зазначається, що нову норму збираються імплементувати у змінах до інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Раніше Нацбанк прокоментував зміни, які відбулися в оновлених Правилах зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, зокрема у обслуговуванні карток і рахунків. Відповідні зміни відбулись, за коментарем регулятора внаслідок ухвалення змін до закону “Про банки і банківську діяльність”.

