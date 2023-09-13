"Енергоатом" похвалився перевиконанням плану щодо виробництва електроенергії

План перевиконано на 19%.

Упродовж червня-серпня українські атомні електростанції виробили на понад 1,5 млрд кВт-год. більше електроенергії або на 19%, ніж було встановлено в прогнозах. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", інформує ZN.ua.

Зазначається, що фактично АЕС щомісяця додавали до енергосистеми України у середньому 500 млн кВт-год.

Загалом у літній період коомпанія виробила 9,7 млрд кВт-год, у результаті чого перевиконало прогнозне вироблення електроенергії атомними станціями на понад 1,5 млрд кВт-год.

"Це дозволило в достатній мірі покрити потреби споживачів і не допустити можливого дефіциту електроенергії через невиконання прогнозного вироблення електроенергії теплоелектростанціями у літній період", – пояснили атомники.

Загалом від початку року "Енергоатомом" вироблено на 4,2 млрд кВт-год електроенергії більше, ніж було заплановано.


Олена Середа, ZN.ua





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