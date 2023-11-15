Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України

Допомога буде надана протягом 2024-2027 років.

Уряд Румунії виділить до 50 мільйонів євро на субсидування відсотків за кредитом у розмірі 18 мільярдів євро для України, схваленого Європарламентом у грудні минулого року, інформує ZN.ua.

Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
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"З огляду на складну ситуацію в Україні, Європейський Союз надає додаткову підтримку з боку країн-членів, покриваючи витрати за відсотковими ставками. Субсидування відсотків будуть нести держави-члени за рахунок додаткових добровільних внесків", - йдеться у надзвичайній ухвалі уряду, передає Romania Insider.

50 мільйонів євро надійдуть із державного бюджету Румунії та будуть направлені в період з 2024 по 2027 рік, що в середньому становить 12,3 мільйона євро на рік. Національні внески розраховувалися на основі частки кожної з країн-членів у загальному валовому національному доході (ВНД) Союзу та оцінювалися з використанням «розумних припущень щодо відсоткових ставок за зібраними коштами».

Законодавство ЄС, яке затверджує кредит у розмірі 18 мільярдів євро для України, передбачає, що «Союз може нести процентні витрати шляхом надання субсидії процентної ставки, а також може нести адміністративні витрати, пов'язані із укладанням та наданням кредитів, за винятком витрат, пов'язаних із достроковим погашенням кредиту».

Участь Румунії у цій європейській схемі фінансування України була схвалена спочатку урядом у серпні 2023 року за допомогою меморандуму.

Кредит ЄС для України у розмірі 18 мільярдів євро, схвалений наприкінці минулого року, має 10-річний пільговий період.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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