У Мінекономіки розповіла про плани щодо покриття дефіциту держбюджету у 2024 році

Уряду необхідно знайти 42 мільярди доларів.

Мінекономіки та уряд стурбовані тим, де знайти гроші, щоб покрити дефіцит держбюджету у 2024 році, який становитиме 42 мільярди доларів. Про це повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі «Телеграфу», інформує ZN.ua .

© Тимофій Милованов/Facebook

"У нас є програма МВФ , і з 1 січня ми будемо частиною плану Ukrainian Facility від ЄС, який передбачає фінансування 50 мільярдів на наступні 4 роки", - наголосила міністр.

Проте, за її словами, уряду дуже важливо, щоб наступного року ЄС зміг забезпечити щонайменше 18 мільярдів прямої бюджетної підтримки України.

«Мінекономіки компонує від усіх міністерств заходи та реформи щодо Ukrainian Facility. До кінця року ми повинні їх прийняти на уряді, а зі свого боку ЄС має ухвалити регламент, і перше фінансування має бути з 1 січня. Усі працюємо, щоб перекрити 42 мільярди», — підсумувала міністр.