Власник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен Мусаєв

Раніше підписання угоди було призупинене на два тижні.

Гонконзька інвестиційна компанія Integrated Whale Media, яка володіє медіагрупою Forbes, оголосила про розірвання угоди про продаж медіагрупи групі інвесторів під керівництвом гендиректора Luminar Technologies Остіна Рассела, інформує Bloomberg.

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За інформацією видання, Рассел, який ще в травні 2023 року оголосив про намір придбати медіагрупу за 800 мільйонів доларів, не зумів залучити необхідні кошти до дедлайна.

Спочатку планувалося, що угоду підпишуть до 1 листопада, але потім дедлайн було продовжено до 21 листопада, коли один з найбільших інвесторів, індійська компанія Sun Group відмовилася від участі в угоді, потрапивши під підозру у зв'язках з Росією.

"На цьому етапі було встановлено, що розірвання контракту відповідає інтересам сторін", — йдеться в заяві сімейного інвестиційного фонду Рассела, інформує ZN.ua .

Фонд побажав команді Forbes всього найкращого.

У жовтні видання The Washington Post зазначало, що російський олігарх та власник "АС Рус Медиа" (видає російську версію Forbes) Магомед Мусаєв у приватних розмовах із партнерами заявив, що став новим власником усієї медіагрупи Forbes. WP посилалося на отримані п'ять аудіозаписів та один відеозапис, на яких бізнесмен розповідає про угоду.

"Я щойно купив глобальний Forbes...Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-якого", – розповів Мусаєв.

У виданні повідомили, що із заяв Мусаєва не зрозуміло, що конкретно він мав на увазі: чи допоміг він укласти угоду, щоб отримати вплив у холдингу, чи був він таємним інвестором, який вкладає гроші в угоду через інших людей.