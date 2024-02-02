Apple вперше за рік показала ріст прибутків, попри слабкі продажі в Китаї

Apple прозвітувала про зріст виторгу у розрізі кварталів, що перервало річне падіння прибутків. Загальні продажі Apple виявилися вищими, ніж очікувалося, попри те, що в Китаї на тлі жорсткої конкуренції продажі впали. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт техногіганта.

Apple вперше за рік показала ріст прибутків, попри слабкі продажі в Китаї

У жовтні-грудні 2023 року виторг Apple зріс на 2%, до $119,6 млрд порівняно з $117,2 млрд роком раніше.

Чистий прибуток Apple за підсумками фінансового кварталу досяг $33,9 млрд, або $2,18 у розрахунку на акцію, порівняно з $30 млрд, або $1,88 на акцію, отриманими за порівнянний квартал попереднього року.

Продажі в Китаї впали на 13%, до $20,8 млрд. Цей показник значно менший за прогноз аналітиків у $23,5 млрд. Він став найслабшим грудневим кварталом для Apple в Китаї з першого кварталу 2020 року.

Акції Apple вчора на торгах продемонстрували незначний ріст, а от на премаркеті після цього обвалились до $181,40.

Зміна ціна Apple / Джерело: Google





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