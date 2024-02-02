Apple вперше за рік показала ріст прибутків, попри слабкі продажі в Китаї
Apple прозвітувала про зріст виторгу у розрізі кварталів, що перервало річне падіння прибутків. Загальні продажі Apple виявилися вищими, ніж очікувалося, попри те, що в Китаї на тлі жорсткої конкуренції продажі впали. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт техногіганта.
У жовтні-грудні 2023 року виторг Apple зріс на 2%, до $119,6 млрд порівняно з $117,2 млрд роком раніше.
Чистий прибуток Apple за підсумками фінансового кварталу досяг $33,9 млрд, або $2,18 у розрахунку на акцію, порівняно з $30 млрд, або $1,88 на акцію, отриманими за порівнянний квартал попереднього року.
Продажі в Китаї впали на 13%, до $20,8 млрд. Цей показник значно менший за прогноз аналітиків у $23,5 млрд. Він став найслабшим грудневим кварталом для Apple в Китаї з першого кварталу 2020 року.
Акції Apple вчора на торгах продемонстрували незначний ріст, а от на премаркеті після цього обвалились до $181,40.
Зміна ціна Apple / Джерело: Google