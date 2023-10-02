Вперше в Україні отримає винагороду викривач корупції. Йому виплатять понад 13 млн грн
Суд вперше ухвалив рішення про виплату винагороди Євгену Шевченку як викривачу корупції. Він отримає 13 млн 299 тис. 950 грн. Про цепише Ліга з посиланням на пресслужбу ВАКС.
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Викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів у 2020 році.
Йдеться про організацію хабаря $5 млн, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли «купити» зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще $1 млн нібито був призначений для посередників.
Також судді Вищого антикорупційного суду затвердили угоду між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника ГУ ДПС у Києві Миколою Ільяшенком — останнім обвинуваченим у справі про спробу підкупу за $6 млн керівників антикорорганів. Таким чином, у справі про спробу підкупити Холодницького за $5 млн не сів ніхто. Всім дали умовно.
Шевченко називають «позаштатним працівником НАБУ» з 2016 року.
У Facebook він повідомив, що цей епізод кваліфіковано як «шахрайство» і з цього мільйона доларів він, як викривач, додаткові $100 тисяч не отримав, оскільки законом винагорода передбачена лише за корупційні злочини, а шахрайство до їх переліку не входить.