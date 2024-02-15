Ціни знизилися: в Україні вперше з жовтня подешевшала картопля

На це вплинуло декілька факторів.

В Україні ціни на картоплю вперше знизилися з другої половини жовтня 2023 року. Однією з причин стало значне зниження торгової активності на ринку картоплі. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, інформує ZN.ua .

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Вони зазначили, що збільшення пропозиції картоплі вже негативно позначилося на цінах в даному сегменті.

«Якщо з другої половини жовтня 2023 року фермери практично щотижня підвищували ціни на картоплю, то вже сьогодні більшість виробників змушені переглядати ціни на дану продукцію в бік зниження», – йдеться у повідомленні.

Так, станом на 6 лютого, картоплю продавали по 16-22 грн/кг ($0,43-0,59/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики додали, що ще наприкінці минулого тижня пропозиція картоплі на ринку України значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги цієї продукції. Таке рішення виробники ухвалили через стрімке погіршення якості картоплі в сховищах.

Експерти пояснили, що господарства, які мають у своєму розпорядженні запаси якісної продукції, з продажами не поспішають, оскільки впевнені, що попит на картоплю активізується ближче до кінця лютого.

Аналітики зауважили, що зараз ціни на картоплю в Україні в середньому у 2,9 раза вище, ніж в аналогічний період 2023 року.