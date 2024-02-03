Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт

Особлива увага до великих онлайн-покупок, зняття великих сум, операцій з криптовалютою, великих переказів.

Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
© pixabay.com

Банки в Україні можуть легко заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити відповідну фінансову операцію. І останнім часом блокувань карток і навіть штрафів стає дедалі більше, йдеться у матеріалі OBOZ.UA, інформує ZN.ua.

"Зростання кількості штрафів пов?язано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:

  • зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Олена Середа, ZN.ua





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