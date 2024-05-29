НБУ готує нові ліміти: кого зачеплять сурові правила переказів з картки на картку

Наразі розпочалося обговорення пропозицій Національного банку України, і кінцевий варіант лімітів може змінитися.

Українці дедалі частіше продають свої банківські картки шахраям та особам, які займаються відмиванням коштів. Якщо раніше таких випадків фіксували всього кілька тисяч на рік, то зараз їх кількість, за даними НБУ, зросла до десятків тисяч.

Щоб запобігти цим схемам, НБУ пропонує ввести ліміти. Згідно з новими правилами, українці зможуть здійснювати до 30 переказів на місяць на суму до 100 тисяч гривень.

Загалом мова йде про десятки тисяч рахунків. Наприклад, один з найбільших банків-емітентів виявив понад 12 тисяч клієнтів-"дропів" (представників соціально незахищених верств населення, пенсіонерів, студентів з низьким або середнім рівнем очікуваних надходжень на рахунки) лише за період з жовтня 2023 року до квітня 2024 року, зазначає НБУ у своєму роз\'ясненні.

Минулого року обсяги переказів P2P (з картки на картку) зросли з 210 мільярдів гривень у січні до 247 мільярдів у грудні. Це перевищує обсяги покупок і отримання готівки за допомогою платіжних карток.

Національний банк України запропонував нові ліміти для банківських транзакцій:

До 30 транзакцій на місяць в одному банку

До 100 тисяч гривень на місяць в одному банку

Наразі почалося обговорення цих пропозицій, і кінцевий варіант лімітів може змінитися. За попередніми оцінками, обмеження у 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а ліміт за сумою в 100 тисяч гривень не вплине на 95% клієнтів.

Джерело: OBOZ.UA