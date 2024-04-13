Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times

Минулого року зросла частка скрапленого природного газу з Москви, що надходить до Європейського Союзу.

Морські галузі країн, що підтримують Україну, в тому числі члени G7 та Європейського Союзу, забезпечили понад 90% російського експорту скрапленого природного газу у 2023 році на суму 15,5 мільярда євро. Центр досліджень енергетики та чистого повітря, що базується в Гельсінкі, виявив, що 96% російського морського експорту СПГ було здійснено за сприяння країн, які також включають Австралію, Норвегію та Швейцарію, порівняно з 93% у 2022 році, повідомляє The Times, інформує ZN.ua.

Це зростання підкреслює труднощі, з якими зіткнулися деякі західні країни, особливо в ЄС, намагаючись обмежити свою залежність від російського природного газу. Росія значною мірою залежить від інших країн у транспортуванні свого природного газу через малу кількість суден, пристосованих для його транспортування, а також через важливість забезпечення європейського страхування вантажів.

Після вторгнення Росії в Україну ЄС взяв на себе зобов'язання швидко зменшити свою залежність від російського викопного палива з метою повної відмови від імпорту до 2027 року. Прогрес був досягнутий: у 2021 році 46% імпорту газу в ЄС надходило з Росії, у 2022 році цей показник знизився до 24%, а минулого року — лише до 16%.

Хоча санкції були запроваджені щодо імпорту нафти та вугілля, значно менше було зроблено щодо природного газу. Минулого року ЄС заплатив Росії 8,2 мільярда євро за природний газ і отримав половину російського експорту СПГ, хоча це становило лише 5% від загального споживання газу в ЄС у 2023 році. Зважаючи на обмежену кількість суден, обладнаних для перевезення СПГ, і важливість збереження страхування, Центр досліджень енергетики та чистого повітря стверджує, що існують "значні важелі впливу" для запровадження санкцій на російський газ.


Єва Федорів, ZN.ua





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Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
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