Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України – Прем’єрка Естонії

"Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки".

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Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас перконана, що конфісковані російські активи потрібно передати Україні та у майбутньому використовувати для відновлення країни. Про це вона написала у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України. Рада, що мої заклики сприймаються кроками вперед не лише в ЄС, але й серед G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію. Ідею підтримали відомі правознавці та економісти", – йдеться у дописі.

"Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки. Використання російських заморожених активів допомагає відбудові та відновленню України, а їй зараз потрібна підтримка", – наголосила Каллас.

Водночас, каже глава естонського уряду, світ стає безпечнішим, "якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть спробувати захопити своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх глобальних резервів".

"Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня", – резюмувала прем’єрка.