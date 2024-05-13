Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст

Щорічний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, майже не матиме впливу у контексті військових потреб України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Politico.

Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст

«Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро — це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну», — зазначив він у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн «Великої сімки» у Венеції.

Цього тижня Євросоюз схвалив план використання прибутків від заморожених у Європі активів рф для закупівлі зброї для України. Зокрема, йдеться про суму від 2,5 до 3 млрд євро на рік.

Утім, міністр юстиції Малюска скептично оцінив суттєвий вплив від такої суми. Водночас назвав відповідне рішення ЄС «хорошим перший кроком».

«Український уряд хотів би отримати повну конфіскацію російських активів і дійсно вірить, що це законно. І це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни», — додав він.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС заблокував понад 200 млрд євро російських державних активів.





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