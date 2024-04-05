Фонд гарантування 14-й раз виставив на продаж офіс банку «Січ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставив на продаж колишній офіс банку «Січ» в історичному центрі Києва. Аукціон заплановано на 10 квітня в системі «Prozorro.Продажі», початкову ціну активу знижено до 78,6 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування 14-й раз виставив на продаж офіс банку «Січ»

«Це буде 14 спроба реалізувати актив, попередні аукціони не відбулися через відсутність учасників торгів», — зазначається у повідомленні.

У складі лоту — офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі.

Колишній головний офіс банку «Січ», загальною площею понад 2,5 тис. кв. м, займає 1 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу, що розташований за адресою: пров. Несторівський, 6. Об'єкт має фасадне розташування.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Фонд гарантування виставляв цей об'єкт на продаж із вищою стартовою ціною — 154 мільйони гривень, але покупця не знайшов. На повторному аукціоні у лютому цього року стартову ціну знизили до 87,3 млн гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» у жовтні 2022 року.





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