Нацбанк дав полякам півроку на продаж «Ідея Банку»

Національний банк дає шість місяців Getin Holding на продаж його 100% частки в статутному капіталі «Ідея Банку», ідеться в повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Окрім того, вимогу отримав основний власник Getin Holding Лешек Чарнецький, який володіє 44,98% акцій «Ідея Банку».

Як повідомлялося, Нацбанк 27 березня 2023 року визнав небездоганною ділову репутацію і самого польського холдингу, і його основного власника Чарнецького. У зв'язку з чим, зокрема, український регулятор тимчасово позбавив Getin Holding права голосу щодо 100% акцій «Ідея Банку» і встановив для холдингу і Чарнецького річний термін для усунення порушення, а через рік відмовився повернути холдингу право голосу.

«Ідея Банк» (раніше — Плюс Банк) заснований 1989 року. Згідно з даними НБУ, станом на початок березня 2024 року банк за розміром активів займав 26-те місце (11,01 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Його чистий прибуток за 2023 рік становив 509,9 млн грн.