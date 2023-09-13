Колишній мережі АЗС Glusco знайшли нового управителя

Мережу передали Укрнафті.

Кабмін доручив Укрнафті активи колишньої мережі автозаправних станцій Glusco, які до цього знаходились в підпорядкуванні ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Олексій Чернишов, інформує ZN.ua.

"Сьогодні (12 вересня) прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco. Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука", – написав він у Facebook.

Директор Укрнафти Сергій Корецький у коментарях до допису Чернишова заявив, що його компанія покаже "чудові результати" в управлінні заправками.

"Я особисто докладу для цього максимум зусиль", – заявив Корецький, який свого часу був директором заправок WOG.

Нагадаємо, що активи Glusco – це ще 89 автозаправних комплексів, вісім земельних ділянок, дві нафтобази та корпоративні права 35 компаній.

Раніше в АРМА заявили, що "Нафтогаз Ойл Трейдинг" неналежне управляє заарештованою мережею АЗС Glusco. Тому АРМА розпочала пошук нового управителя компанії.

Повідомлялося, що "Нафтогаз" запустив пілотний проект із колишніми заправками Glusco під власною торговою маркою U.GO.


Олена Середа, ZN.ua





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