У Франції провели обшуки у Worldcoin, OKX хоче отримати ліцензію у Гонконгу: що нового на ринку
Головне на ринку криптовалют.
Влада Франції провела обшуки в офісах Worldcoin
30 серпня Національна комісія з інформатики та свобод Франції (CNIL) провела обшуки в паризькому офісі проєкту Worldcoin. Про це
За словами представника регулятора, візит відбувся в рамках розслідування щодо законності використання біометричних даних. Додаткових подробиць він не навів.
Раніше команда Worldcoin, відповідаючи на претензії CNIL, повідомила, що їхній проект розроблений для захисту конфіденційності особистості і прагне дотримуватися нормативних вимог.
Нагадаємо, Worldcoin оголосив про офіційний запуск 24 липня. Основний продукт проєкту — протокол World ID — базується на доказах з нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє користувачам пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки ока або номера телефону.
Криптовалютну платформу ставок Stake зламали на $16 мільйонів
Беттінгова платформа Stake постраждала від атаки хакерів на $16 млн. Хакеру вдалося вивести 6000 ETH, 900 DAI, 3,9 млн USDT і 1,1 млн USDC.
«Наша система, яка працює на основі штучного інтелекту, виявила кілька підозрілих операцій із Stake. На адресу надійшло близько $16 млн до ETH, USDC, USDT та DAI. Усі стабільні монети конвертуються в ETH і розподіляються між різними гаманцями», — повідомили аналітики із CyversAlerts.
Віталік Бутерін продав токени MakerDAO на $580 000
Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін продав 500 токенів MakerDAO (MKR) за 353 ETH (близько $580 000) після того, як голова проекту Руне Крістенсен запропонував запустити протокол на Solana.
MakerDAO є емітентом стейблкоїна DAI. Згідно з заявою Крістенсена, наступною фазою розвитку організації стане створення власного блокчейну під робочою назвою New Chain.
«Це зробить екосистему безпечнішою та ефективнішою. Після деяких досліджень я дійшов висновку, що кодову базу Solana слід розглядати як основу NewChain», — пояснив він.
Бутерин придбав частку у вигляді 1071 токена MKR у квітні 2018 року, коли ціна становила $905. Таким чином, він отримав прибуток близько 27%.
Наразі стейблкоїн Dai MakerDao є третім по величині стейблкоїном, прив'язаним до долара США, з емісією в $3,9 млрд. При цьому він значно відстає від лідируючого Tether з аналогічним показником $ 82,9 млрд.
Криптобіржа OKX планує отримати ліцензію у Гонконзі
Директор глобального бізнесу криптовалютної біржі OKX Енді Чунг заявив, що підготовка заявки на отримання ліцензії в Гонконгу знаходиться на завершальній стадії. Про це повідомляє BlockBeats.
Компанія сподівається отримати ліцензію у першому чи другому кварталі наступного року. Також у планах OKX — залучити від 100 000 до 200 000 роздрібних інвесторів у Гонконгу.
Чунг додав, що вони не очікують різкого збільшення кількості ліцензованих брокерів у наступному році, оскільки вважають, що Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) дотримуватиметься консервативного підходу і висуватиме дуже високі вимоги до претендентів.