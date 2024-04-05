Міжнародні резерви Нацбанку виросли до нового історичного рекорду

Резерви за місяць зросли на $7 мільярдів.

Україна знову встановила новий історичний рекорд щодо міжнародних резерві. Станом на 1 квітня їх рівень досяг $43,76 млрд, у березні вони зросли на 18% або $6,7 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, інформує ZN.ua .

Таке зростання стало можливим завдяки значним обсягам надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни у валюті.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,8 місяця майбутнього імпорту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду у Нацбанку надійшло $9,31 млрд, зокрема:

$4,9 млрд – від ЄС перший транш у межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility;

$1,62 млрд – від Світового банку під гарантії Японії та Великої Британії;

$1,47 млрд – від Канади;

$880,7 млн – від МВФ;

$286,2 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$118,2 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

$32,4 млн – грантові кошти від Сербії.

Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $363,5 млн, з яких:

$275,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$52,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$35,4 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Також Україна сплатила МВФ $728,5 млн.

Крім іншого, Нацбанк у березні продав на валютному ринку $1,81 млрд та викупив до резервів $25,9 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в березні становив $1,78 млрд.

До того ж на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $266,3 млн.