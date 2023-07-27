Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків

Поточний курс валют обумовлює стійкий дефіцит на валютному ринку.

Нацбанк може підняти офіційний фіксований курс на 10% до 40,2 гривень за долар наприкінці 2023 року. Про це йдеться у новому макропрогнозі компанії ICU.

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Зазначається, що рішення буде залежати від обсягів зовнішньої допомоги на наступний рік, інформує ZN.ua .

Аналітики нагадали, що завдяки міжнародній фінансовій допомозі НБУ зміг наприкінці 2022 року відновити резерви до довоєнного рівня. Також НБУ активно використовував міжнародну допомогу, щоб утримувати курс гривні до долара США фіксованим після його одноразового послаблення наприкінці минулого липня на 25%.

Потреба в інтервенціях НБУ була вкрай високою протягом зими, і центробанк продавав у середньому 700 доларів млн щотижня.

"Це величезний обсяг, обумовлений стрімким зростанням імпорту товарів у період блекаутів. Проте наразі хороші новини полягають у тому, що інтервенції скоротилися в середньому до менш ніж 300 млн доларів за перші три тижні березня й навряд чи повернуться до рівня зими в осяжній перспективі", - зазначили аналітики.

За прогнозами ICU, обсяги пільгового фінансування України дещо перевищать дефіцит на валютному ринку протягом 2023 року. "Тож НБУ має повну свободу вирішувати, чи й надалі повністю компенсувати цей дефіцит через інтервенції з продажу валюти", - йдеться в огляді.

Збереження поточного фіксованого курсу значно сприятиме зниженню інфляції. Однак з другого боку поточний фіксований курс обумовлює величезний стійкий дефіцит на валютному ринку.