У коді CBDC Бразилії знайшли функції для заморожування коштів, злиття канадських бірж: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

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Центральний банк Бразилії розмістив на порталі GitHub вихідний код пілотного проєкту власної цифрової валюти, пояснивши: проєкт призначений для використання у тестовому середовищі, а до представленої архітектури можуть бути внесені зміни.

У той же день розробник та засновник технічної консалтингової компанії Iora Labs Педро Магальяйнс заявив, що зміг виконати зворотне проектування відкритого коду CBDC.

Розробник виявив параметри, які б блокувати і розморожувати кошти, збільшувати чи скорочувати баланс, переміщати цифрові реали з однієї адреси на іншу, а також створювати чи спалювати їх з використанням певної адреси.

У коді не враховані конкретні обставини, за яких можуть бути заморожені CBDC, а також невідомо, хто зможе мати такі широкі повноваження.

Магальяйнс припустив, що ЦБ Бразилії може зберегти ці функції для забезпечених кредитів та інших фінансових операцій, де задіяні протоколи децентралізованого фінансування. За допомогою державних стейблкоїнів може бути легше відстежувати податки та перевіряти, на що саме виділяються бюджетні кошти.

Три найбільші канадські криптобіржі завершили процедуру злиття в єдину компанію

Криптовалютні біржі WonderFi, CoinSmart і Coinsquare, що базуються в Канаді, завершили угоду зі злиття в єдину компанію з активами на $600 млн і числом користувачів понад 1,5 млн.

Об'єднання бізнесу криптоплатформ WonderFi, CoinSmart і Coinsquare проходить на тлі виходу з Канади великих гравців ринку цифрових активів, які залишають країну через проблеми з регулюванням.

Оголошене завдання: створити «найбільший у Канаді регульований майданчик для торгівлі криптовалютними активами».

Об'єднана компанія має великі перспективи на канадському ринку цифрових активів, оскільки незареєстровані міжнародні біржі більше не можуть обслуговувати користувачів з Канади без дотримання місцевих правил.

Окрім роботи з криптоактивами, нова компанія має намір займатися торгівлею на ринку акцій, букмекерською діяльністю та організацією казино.

Суд дозволив збанкрутілому криптокредитору Celsius конвертувати активи в біткоїн та ефір

Збанкрутілий криптокредитор Celsius отримав схвалення суду на конвертацію своїх альткоїнів у ліквідніші криптовалюти. Це буде виконано у рамках плану реструктуризації компанії.

Платформа Celsius оголосила, що переведе всі свої активи до біткоїна та ефіру. Щоб спростити процес, компанія вже перевела частину активів маркет-мейкеру Wintermute та емітенту стейблкоїнів Paxos.

За останній рік більшість криптоактивів Celsius скоротилися в діапазоні від 6% до 84%. Винятком стали монети Bitcoin Cash та Litecoin. У червні їхній курс виріс завдяки підтримці нової криптовалютної біржі EDX Markets.

Токен CEL, на який припадає понад 65% запасів Celsius, впав на 83%, а SRM взагалі обрушився на 84%. Згідно з судовими документами, Celsius володіє альткоїнами, які оцінюються у $90 млн.

Тому відсутність інформації про курси купівлі та продажу викликала побоювання щодо потенційного тиску на ринок криптовалют з огляду на ліквідність токенів за останній рік.

Капіталізація Coinbase з моменту подання Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) позову проти біткоінбіржі зросла більш ніж на 50%. Протягом цього періоду її топ-менеджери, включаючи CEO Брайана Армстронга, активно скорочували свої позиції у цінних паперах.

6 червня Комісія звинуватила компанію у незареєстрованій пропозиції цінних паперів у вигляді низки токенів та незаконному об'єднанні трьох функцій — як брокер, біржа та клірингова агенція, які зазвичай поділяються на традиційних ринках. Під приціл регулятора також потрапила програма стейкінгу Coinbase Earn.

У той день акції компанії впали на 9,1%. У момент падіння капіталізації перевищило 13,5%.

29 червня у відповіді на позов платформа звинуватила SEC у перевищенні повноважень. За словами представників біржі з посиланням на тест Хауї, перелічені у претензії активи не є інвестиційними контрактами і, отже, не можуть прирівнюватись до цінних паперів.