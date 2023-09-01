Держбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародні

Надходження до держбюджету за серпень не покривають видатки.

За підсумками серпня поточного року внутрішні доходи держбюджета України перевищили надходження від міжнародних партнерів. Загально за серпень в держбюджет надійшло 214,8 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

Внутрішніми ресурсами загалом склали 152,6 млрд грн, зокрема:

  • Податкова зібрала 83 млрд грн (+0.1% до плану)
  • Митниця - 42,5 млрд грн (- 5,4% до плану)
  • Військовими облігаціями - 27,1 млрд грн

За його словами, по зовнішнім ресурсам серпень був не дуже активний: 1,7 млрд дол (з них майже все це 1,5 млрд євро - макродопомога ЄС) або 62,2 млрд грн.

«Є у мене відчуття, що в цьому місяці ми витратимо більше ніж отримали. Але були запаси з минулих місяців», - додав він.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів оприлюднило інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік. У документі пропонується закласти у проект держбюджету-2024 мінімальну зарплату на рівні понад 7 тис. грн.


Олена Середа, ZN.ua





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