Ціни на газ у Європі на максимумі з початку року через ракетні обстріли Ізраїлю та України

Вірогідно, ціни й далі будуть рости.

Вартість газу в Європі зростає на тлі попереджень військових чиновників Ізраїлю про відповідну реакцію на ракетну атаку Ірану. Так, ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули 32 євро за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів), пише Bloomberg, інформує ZN.ua .

З минулого четверга, коли аналітики ринки почали оцінювати геополітичні ризики, включно з наслідками ударів РФ по енергоінфраструктурі України, контракти зросли приблизно на 18%

Масштабніший конфлікт у регіоні ризикує підштовхнути світові ціни на енергоносії, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.

Відомо, що Європа завершила виключно м'яку зиму з високими запасами газу. Наразі регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків з РФ .

Тим часом, обсяги постачання газу від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні. Оскільки на минулих вихідних почалося незаплановане технічне обслуговування на деяких об'єктах країни.