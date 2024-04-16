Результатами податкових перевірок є «смішні» надходження до бюджету – дослідження

Бізнес зазвичай готовий судитися з податковою.

За попередні сім років податкові органи України донарахували бізнесу штрафів на загальну суму 346,2 млрд грн. Однак після судових тяганин до бюджету потрапило лише близько 7% (24,7 млрд грн). Про це пише Forbes.ua з посилання на дослідження Ради бізнес-омбудсмена, інформує ZN.ua .

Відповідно до дослідження, щорічно понад 99% податкових надходжень забезпечуються за рахунок звичайної сплати податків та зборів. І лише 1% – від донарахувань податкової.

Тобто перевірки не поповнюють бюджет країни, але при цьому вони підривають довіру до контролюючих органів.

«Це впливає і на рівень довіри бізнесу до податкової. Так, лише 18,9% опитаних довіряють центральному апарату Державної податкової служби (ДПС) і 13,3% – регіональним податковим органам», - йдеться у матеріалі видання.