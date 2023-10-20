Держмитслужба перевірила надходження гуманітарної допомоги військовим, результати вражають

У третині перевірених випадків віськові не отримали призначену їм допомогу.

Із початку року з 9 тисяч перевірених фактів ввозу в Україну товарів гуманітарної допомоги на адресу військових частин у понад 3 тисячах випадків не було підтверджено їх надходження. Про це повідомили у Держмитслужбі за результатами спільних перевірок з Міністерством оборони, інформує ZN.ua.

Держмитслужба перевірила надходження гуманітарної допомоги військовим, результати вражають
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"Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів перевірено понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тис. випадків не підтвердження її надходження до військових частин", – йдеться у повідомленні.

Такі порушення вдалося виявити завдяки запровадженому механізму спільного контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

Наразі митники направили до правоохоронних органів 387 повідомлень про факти, що вказують на ознаки злочину. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

Як нагадали у Митній службі, ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги є порушенням чинного законодавства і передбачає настання відповідальності.


Олена Середа, ZN.ua





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