Митники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтер

Резервного спосіб реєстрації уряд не передбачив

© Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги/good.gov.ua

Анонсована автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, яку розробили за ініціативи Міністерства соціальної політики працює з великою кількістю технічних проблем та ймовірно не витримує навантаження. Про це повідомляють волонтери, які використовують систему для реєстрації, інформує ZN.ua .

“Вже 4 години не знаходжу пристойних слів. І я зовсім інакше планувала сьогоднішні пости. В стилі «та-та-та-таммм», бо маємо дійсно безпрецедентну подію. Але… щось пішло не так. І це щось - нова система обліку гумдопомоги Міністерство соціальної політики України” – зазначає у дописі Валентина Варава, голова правління ГО «Ініціатива Е+».

За повідомленням Валентини Варави, вона намагалась вночі заповнити 20 декларацій, але вдалось зробити лише шість, оскільки система повністю “лягла” і не почала працювати і вранці. “Ідентифікуюсь та заходжу в систему, але не бачу вантажі та не можу їх додати. В цей самий час до кордону ідуть 10 завантажених авто для України”, – пише волонтерка.

“Нова система зроблена за рахунок великих грантів USAID/ENGAGE, але розробники - криворукі. Вони запустили абсолютно сиру систему і волонтери та митники стали її заручниками/тестувальниками”, – зазначає Валентина Варава

На думку представника волонтерського руху така роботи системи скорочує шанси на продовження волонтерської діяльності і суттєво обмежує можливості у ефективному переміщенні допомоги, що може вплинути на захист країни на лінії фронту. крім того, під час війни, на її думку, необхідно було зберегти і паперовий варіант оформленням декларування, оскільки складно передбачити дії ворога. Також треба мати завжди резервний спосіб декларування.

Ввечері система запрацювала і наразі волонтери в екстреному порядку заповнюють електронне декларування.

Як анонсував уряд раніше, з 1 квітня ввозити гуманітарну допомогу в Україну можна лише з використанням автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

За словами заступника міністра соціальної політики Назара Танасишина, ввезення гумдопомоги через автоматизовану систему проходитиме так само як і в період пілотного тестування, який тривав з 1 грудня 2023 року.