Митники з Дніпропетровщини на схемі розмитнення спирту як розчинника для фарб заробили понад 53 млн грн

Заробляли на імпорті метилового спирту з РФ.

Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру трьом співробітникам Дніпропетровської митниці. Вони ще до початку повномасштабного російського вторгнення полегшили імпорт метилового спирту для місцевого підприємця з РФ. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua.

Митники з Дніпропетровщини на схемі розмитнення спирту як розчинника для фарб заробили понад 53 млн грн
© ДБР

Митники у документах замість метилового спирту відображали, що на митну територію України ввозиться розчинник для фарб. Через цю схему підприємство уникало сплати акцизного податку. За три роки роботи такої схеми державний бюджет України недоотримав понад 50 мільйонів гривень.

Наразі трьом митникам правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України. Їм загрожує до 6 років за ґратами. Зараз вирішується питання стосовно обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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