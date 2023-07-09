Українці стали більше продавати валюти – НБУ

Наразі невигідно розміщувати валюту на депозитах.

Українці в червні продали комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,675 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,657 млрд доларів. Тобто чистий продаж валюти склав 17,8 млн доларів, повідомляє НБУ, інформує ZN.ua .

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Це означає, що в червні українці вперше з липня 2022 року продали валюти більше, ніж купили.

Всього з початку 2023 року українці продали 8,457 млрд. доларів і купили на 10,347 млрд. доларів. Чиста купівля валюти становила 1,890 млрд доларів.

Як пояснюють експерти, у червні на готівковому ринку курс впав до 37,30 гривень, і українцям стало невигідно розміщувати валюту на депозитах. Тому тепер вони її вилучають.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн. доларів і купило на 15 341,5 млн. доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що деякі банки України, щоб залучити до себе додаткових клієнтів, для вкладів на депозит у гривні пропонують бонуси. Тобто банки готові сплачувати відсотки наперед.