"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки

Посилки зберігатимуть півроку, після чого продаватимуть.

Керівництво "Укрпошти" повідомило про запровадження нової практики: посилки, які зберігаються на складі півроку - продаватимуть лотами через аукціон Prozorro.Sale, інформує ZN.ua .

Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, на сьогодні на складах компанії зібрались десятки тисяч незатребуваних посилок. Раніше їх знищували, тепер - продаватимуть, а виручені кошти йтимуть на витрати з логістики та зберігання пересилань.

На сьогодні у відділеннях "Укрпошти" посилки мають право зберігатися два тижні, після цього посилка повертається назад відправнику. Якщо відправник не забирає, посилку перевозять на склади, де вона зберігається півроку. За цей час за заявою відправника чи отримувача посилку можуть відвантажити. Однак, якщо протягом 6 місяців вона лишається незатребуваною, її продаватимуть.

В "Укрпошті" повідомили, що такі посилки продаватимуться лотами - в кожному лоті по 100 посилок, об\'єднані в палети. Зазаначається, що вміст посилок не розкриватимуть до оголошення переможців аукціону, також працівникам компанії заборонять брати участь в аукціонах для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів.