"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки

Посилки зберігатимуть півроку, після чого продаватимуть.

Керівництво "Укрпошти" повідомило про запровадження нової практики: посилки, які зберігаються на складі півроку - продаватимуть лотами через аукціон Prozorro.Sale, інформує ZN.ua.

Як повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, на сьогодні на складах компанії зібрались десятки тисяч незатребуваних посилок. Раніше їх знищували, тепер - продаватимуть, а виручені кошти йтимуть на витрати з логістики та зберігання пересилань.

На сьогодні у відділеннях "Укрпошти" посилки мають право зберігатися два тижні, після цього посилка повертається назад відправнику. Якщо відправник не забирає, посилку перевозять на склади, де вона зберігається півроку. За цей час за заявою відправника чи отримувача посилку можуть відвантажити. Однак, якщо протягом 6 місяців вона лишається незатребуваною, її продаватимуть.

В "Укрпошті" повідомили, що такі посилки продаватимуться лотами - в кожному лоті по 100 посилок, об\'єднані в палети. Зазаначається, що вміст посилок не розкриватимуть до оголошення переможців аукціону, також працівникам компанії заборонять брати участь в аукціонах для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Імпорт електроенергії в Україні: чого бояться європейські енергетики
Німеччина надає грант €45 млн для відновлення української енергетики – міністерка розвитку Німеччини
"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки
Блок рекламы


Похожие новости
"Нова пошта" почала приймати незапаковані посилки через поштомати"Нова пошта" почала приймати незапаковані посилки через поштомати
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умовиУкрпошта дозволила отримувати посилки без документів. Які умови
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документівУкрпошта дозволила отримувати посилки без документів
Укрпошта дозволила отримувати посилки без документівУкрпошта дозволила отримувати посилки без документів
Посилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправитиПосилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправити
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: скільки доведеться платити за посилкиНова пошта підвищила тарифи на доставку: скільки доведеться платити за посилки
Нова пошта запропонувала українцям відправляти посилки за 1 грнНова пошта запропонувала українцям відправляти посилки за 1 грн
ОГХК за чверть мільярда продаватиме Фірташу ільменіт на чверть дешевше, ніж торік
Последние новости
Подгружаем последние новости