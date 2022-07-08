Нова пошта підвищила тарифи на доставку: скільки доведеться платити за посилки

Нова пошта з 7 липня змінила тарифи на міжнародну доставку. Зокрема, подорожчали послуги з доставки посилок із зарубіжних інтернет-магазинів.

Нова пошта підвищила тарифи на доставку: скільки доведеться платити за посилки

Так, знизився тариф на доставку особистих речей у рамках послуги "Речі з дому за кордон" до Польщі на 33%. Тепер доставка посилки вагою до 2 кг коштує 600 грн. замість 800 грн; до 10 кг – 900 грн замість 1,2 тис. грн; до 30 кг – 1,5 тис. грн замість 2 тис. грн; до 70 кг – 3 тис. грн.

Крім того, Нова пошта продовжила термін дії акційної послуги "Речі з дому за кордон". Українці зможуть відправляти особисті речі до 25 країн Європи зі знижками від 30% до 75%. Розмір знижки розраховуватиметься виходячи із зони доставки, до якої входить країна.

Нова пошта підвищила тарифи на доставку: скільки доведеться платити за посилки
На деякі послуги тарифи перевізника подорожчали. Наприклад, тариф на доставку відправлень із міжнародних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping вагою 0,5 кг виріс на $1-2 залежно від країни. Тариф на посилки із США збільшився на $2 у середньому за всіма ваговими категоріями.

Через зростання цін на пальне тариф на "Глобальну доставку" із США підвищився на 20%, а з інших країн – на 10%. Тепер відправка посилки вагою 0,5 кг зі США коштуватиме 840 грн, а з іншої країни світу – від 1,1 тис. грн. Доставка документів вагою до 0,5 кг у США становитиме 720 грн, а в іншу країну світу – від 880 грн.

Раніше повідомлялося, що з 18 липня Нова пошта поновила доставку через поштомати.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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