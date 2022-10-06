Посилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправити

З початку року з Польщі до України надійшло понад 640 тонн імпортних відправлень, інформує ZN.ua.

Посилки EMS з Польщі до України подешевшали до 75 відсотків: що, як і де можна відправити
© YouTube/SkriptaTV

Польська Пошта (Poczta Polska) у співпраці з Укрпоштою знизили до 75% тарифи на пересилання всіх посилок EMS вагою до 20 кг з Польщі до України. Про це йдеться в повідомленні Укрпошти.

"Poczta Polska у співпраці з Укрпоштою запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України. Ціни починаються від 42,00 польських злотих за посилку, що означає зниження ціни до -75%. . Це ще один крок на підтримку України в рамках акції Польської Пошти під назвою "ДОПОМОГА УКРАЇНІ" ("POMOC UKRAINIE)", - йдеться в повідомленні.

Посилки можна відправити у відділеннях Poczta Polska, що приймають відправлення EMS.


Лія Ільченко, ZN.ua





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